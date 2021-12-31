РИАМО - 31 дек. Тарифы на коммунальные услуги утвердили в Подмосковье, до 1 июля платеж не изменится, сообщает пресс-служба комитета по ценам и тарифам Московской области.

Во второй половине следующего года средний рост платы для жильцов домов с газовыми плитами составит 4,1%, что ниже уровня инфляции и уровня, заданного на 2021 год правительством России для Подмосковья. Для жильцов домов с электрическими плитами рост составит 4,7%.

Во второй половине следующего года тариф на электричество для жильцов домов с газовыми плитами увеличится на 4%, или 24 копейки, и составит 6,17 руб./кВт*ч. Это ниже уровня инфляции и индекса роста тарифов для населения, который предусмотрен прогнозом социально-экономического развития РФ.

Скидка для жителей в сельской местности останется на уровне прошлого года и составит 30%. Это важный показатель для области, так как треть населения живет в сельской местности. В целом рост платы на коммунальные услуги для индивидуального жилищного строительства составит 3,8%.

Скидка для жильцов домов с электрическими плитами еще немного уменьшится и составит 25,5%.

В этом году проводилась активная работа по модернизации коммунальной сферы Подмосковья. Были проведены мероприятия по переходу на единые тарифы, установлению льготных, объединению инфраструктуры на базе крупных поставщиков услуг и комплексного подхода к модернизации сетей. Все это позволило сдержать темпы роста тарифа на воду, тепло, стоки. В большинстве городских округов плата поменяется в пределах инфляции или будет заморожена. Для 100 тыс. человек тарифы снизятся.

Подмосковье достигло целевых показателей по регистрации жителей в ГИС ЖКХ>>