РИАМО - 31 дек. Возгорание случилось в квартире дома 4 по улице Пограничной в Серпухове, в результате пожара пострадал один человек, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС России.

Сообщение о ЧП поступило пожарным в 04:17 в пятницу. В 04:55 специалисты ликвидировали последствия огня.

В тушении возгорания в квартире участвовали 7 человек и 2 единицы техники.

При возникновении ЧП жителям региона рекомендуют обращаться в ГУ МЧС России по Московской области по телефону доверия 8 (498) 505-41-70, а еще по телефону спасения «112».