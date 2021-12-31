РИАМО - 31 дек. Чтобы уменьшить объем мусора на новогодних праздниках, подарки можно упаковывать в специальные платки и отказаться от лишней мишуры при украшении елок и дома, сообщили РИАМО в пресс-службе компании «Собиратор».
Так, есть экологичный ответ упаковкам — фурошики — стильный платок для подарков вместо оберточной бумаги. Фурошики поможет сделать упаковку подарков оригинальнее и экологичнее. Платок можно использовать повторно, а также как шопер, предмет декора или аксессуар в одежде.
Стоит минимизировать количество мишуры, а некоторые игрушки заменить на засушенные апельсины. Также не стоит готовить больше, чем можно съесть самим, и использовать много хлопушек и фейерверков, потому что от них остаются отходы.
В пункт «Собиратора» можно сдать только чистый картон от фейерверков без остатков содержимого. Бенгальские огни и елки не принимаются на переработку.
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