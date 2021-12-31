РИАМО - 31 дек. На портале «Музейная Москва онлайн» можно посмотреть более 720 выставок, а число экспонатов превысило 82 тыс. Выставки портала в этом году посетили порядка 150 тыс. человек, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Сегодня ресурс позволяет посетить 43 музея и галереи Москвы удаленно: на сайте собраны фотографии редких экспонатов разной тематики и направлений, видеоэкскурсии, рукописи и многое другое», — сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.

В частности, в последних коллекциях, которые добавлены на портал, все желающие могут посмотреть удивительные раковины моллюсков, из которых рождается перламутр и жемчуг, уникальные иллюстрации Ильи Глазунова к произведениям Николая Некрасова и Федора Достоевского.

Для сайта проекта новые выставки предоставили Государственный Дарвиновский музей, Галерея Ильи Глазунова, Государственный музей истории ГУЛАГа, «Мультимедиа-арт-музей» и другие.

На виртуальных выставках можно ознакомиться с графическими портретами главных героев романа «Идиот», с иллюстрациями к произведениям «Бесы» и «Братья Карамазовы». Историю журнала «Огонек» можно узнать на площадке «Мультимедиа-арт-музея».

Музей истории ГУЛАГа покажет сад памяти. Гостям выставки поведают о массовых репрессиях тоталитарного режима и о судьбах людей, пострадавших от них. В экспозицию вошли уникальные экспонаты: архивные документы и фотографии. ​

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