РИАМО - 31 дек. Праздничная архитектурно-художественная подсветка зданий и мостов столицы будет работать в течение всей новогодней ночи, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.
Новогоднюю подсветку включили на территории мегаполиса 30 декабря.
Он добавил, что в новогоднюю ночь в Москве сделают исключение и продлят работу праздничной подсветки до утра.
По его словам, большинство световых конструкций, установленных в мегаполисе к Новому году, горят даже днем.
Он напомнил, что российская столица входит в топ-5 самых освещенных городов мира, согласно данным международного рейтинга.
Глава комплекса городского хозяйства Москвы рассказал, что в подсветке и световых конструкциях используют светодиодные лампы. Такое освещение потребляет меньше электроэнергии, дает более яркий свет, а также может работать при любой погоде.
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