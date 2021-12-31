РИАМО - 31 дек. Праздничная архитектурно-художественная подсветка зданий и мостов столицы будет работать в течение всей новогодней ночи, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Новогоднюю подсветку включили на территории мегаполиса 30 декабря.

«Архитектурно-художественная подсветка включается одновременно с наружным освещением, но отключается в разное время. В 23:00 перестают подсвечиваться жилые дома, в полночь - административные здания, в час ночи - вестибюли станций метро и в три часа ночи - мосты в центральной части города», - уточнил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он добавил, что в новогоднюю ночь в Москве сделают исключение и продлят работу праздничной подсветки до утра.

По его словам, большинство световых конструкций, установленных в мегаполисе к Новому году, горят даже днем.

«Световой день сейчас короткий, а красивое и яркое освещение - это залог не только безопасности, но и хорошего настроения, оно создает праздничную атмосферу, подчеркивает красоту нашего города», - добавил вице-мэр.

Он напомнил, что российская столица входит в топ-5 самых освещенных городов мира, согласно данным международного рейтинга.

Глава комплекса городского хозяйства Москвы рассказал, что в подсветке и световых конструкциях используют светодиодные лампы. Такое освещение потребляет меньше электроэнергии, дает более яркий свет, а также может работать при любой погоде.

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