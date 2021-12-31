РИАМО - 31 дек. Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что на сегодняшний день сложно предсказать точные сроки окончания пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Скворцова напомнила, что, по прогнозам прошлого года, пандемия Covid-19 должна была закончиться в 2022 году. При этом вирус несколько раз мутировал, из-за этого сейчас нельзя назвать точные сроки завершения эпидемии.

Последний штамм коронавируса – «омикрон». Его впервые обнаружили в Африке, он распространяется быстрее других, но летальность пациентов уменьшилась.

С начала пандемии в России выявили 10 499 982 случая Covid-19, от инфекции вылечились 9 463 919 пациентов, умерли 308 860 человек с Covid-19.

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