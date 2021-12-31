РИАМО - 31 дек. Подарки - неотъемлемая часть празднования Нового года и Рождества, однако не стоит относиться к их покупке как к повинности, сообщила РИАМО врач-психиатр, психотерапевт, руководитель центра ментального здоровья «Эмпатия» в Реутове Надежда Панова.

«В преддверии Нового года традиционно наступает покупательский бум, когда люди почти что в панике опустошают полки магазинов в поисках подарков. Нередко всеобщий ажиотаж приносит не радость, а только выматывает. Обилие людей, суета, ощущение нехватки времени и ограниченность в средствах - такие стрессовые факторы не идут на пользу душевному здоровью», - сказала Панова.

По ее словам, еще больше неприятных ощущений возникает, когда приходится тратить деньги на вещи, которые нужны, чтобы «отдариться».

«Обязаловка никогда никого не делала счастливым, даже если она касается подарков. Поэтому если вы испытываете серьезный дискомфорт, выбирая «обязательный» подарок, хватаете любую вещь, чтобы только вручить адресату и забыть эту повинность как страшный сон, вполне закономерно задуматься, стоит ли так делать вообще», - отметила психотерапевт.

По словам эксперта, нет ничего плохого в том, чтобы отказаться от участия во всеобщем покупательском помешательстве.

«Разрешите себе не делать то, что вам претит. Вы имеете на это полное право. Понимающие близкие люди никогда не поставят вам это в укор. Тем более, что подарки - не единственный способ показать свое внимание и заботу», - отметила Панова.

Например, долгожданная встреча, совместная прогулка, приятный вечер с кино или настольными играми принесут ничуть не меньше радости, чем обмен подарками. Тем более, что именно эмоции и теплые слова, а не материальные предметы, оставляют наибольший след в памяти.

«Или другая ситуация - например, у вас с близкими есть глобальная цель, которая требует существенных вложений и к которой вы идете сообща. Например, вы копите на квартиру или заграничное путешествие. Разоряться на новогодние подарки только потому, что так принято, будет означать то, что вы живете по чьим-то другим установкам и отвлекаетесь от своей истинной цели», - заключила психотерапевт.

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