РИАМО - 31 дек. Похолодание до минус 21 градуса прогнозируется в Московском регионе в ночь на 3 января, днем температура будет в пределах минус 14 – минус 9 градусов, следует из данных на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем 1 января в регионе будет от минус 1 до плюс 1 градуса, 2 января похолодает до минус 8 – минус 6 градусов.

Также в первые дни нового года прогнозируется гололедица. 1 января может пройти мокрый снег. Скорость ветра будет 3-11 м/с.

Атмосферное давление 1-3 января будет от 737 до 745 мм рт. ст.

Общественный транспорт в Московском регионе будет работа>>