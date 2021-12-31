РИАМО - 31 дек. Проложить маршрут к каждой из 27 фестивальных площадок «Путешествия в Рождество» можно в приложении «Московский транспорт», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Приложение работает на базе MaaS (Mobility-as-a-Service) — «мобильность как услуга». С его помощью можно создать собственный маршрут, он прокладывается с учетом карты метро, проездного документа.

В новом разделе приложения «Московский транспорт» отмечены 27 фестивальных площадок. Выбрав одну из них, можно узнать точный адрес, время работы и что гости могут увидеть на ней. Программа проложит кратчайший маршрут до указанной точки. Также на карте можно увидеть, где расположены бесплатные катки.

Все площадки фестиваля работают с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Посетителям необходимо держать социальную дистанцию и носить маски. ​

Площадки запуска салютов на Новый год в Москве можно посмотреть на карте>>