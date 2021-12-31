РИАМО - 31 дек. После Covid-19 в Подмосковье выздоровели еще 2048 пациентов, с начала пандемии вылечились от инфекции 592 568 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки в регионе выявили 1197 случаев заражения, умерли 48 Covid-пациентов. С начала пандемии в Московской области выявили 641 444 случая коронавируса, скончались 12 105 заразившихся.

Коллективный иммунитет от инфекции в Подмосковье составляет 77,2%. Полностью в регионе привились 4 594 900 человек.

При появлении любых симптомов простудных заболеваний жителям области рекомендуют вызывать врача на дом.

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