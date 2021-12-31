РИАМО - 31 дек. В Московской области за прошедшие сутки выявили 1197 случаев коронавируса, с начала пандемии в регионе было выявлено 641 444 случая заражения, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Жителям региона напомнили, что лучшим способом защиты от инфекции является вакцинация. Сделать прививку можно бесплатно. Пункты вакцинации работают в поликлиниках Московской области и в общественных местах.

Назальная вакцина «Спутник V» будет доступна в стране в I квартале следующего года. Она эффективна против штамма коронавируса «омикрон».

В России также зарегистрированы отечественные вакцины от Covid-19: «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и другие.

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