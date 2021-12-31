РИАМО - 31 дек. За сутки в РФ скончались 912 человек с подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии в стране умерли 308 860 человек с Covid-19, сообщает оперштаб.

Так, в Москве за сутки скончались 69 человек с Covid-19, в Санкт-Петербурге – 51, в Подмосковье – 48, в Красноярском крае – 34, в Свердловской и Челябинской областях – по 28, в Нижегородской области и Пермском крае – по 22, в Ростовской области – 21, в Воронежской области – 19, в Самарской области – 17, в Иркутской области – 16, в Саратовской области – 13.

За сутки в России выявлено 20 638 случаев заражения, выздоровели после коронавируса 40 692 человека. За все время пандемии выявлено 10 499 982 случая коронавируса, врачи вылечили от инфекции 9 463 919 пациентов.

Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что ситуация с Covid-19 в стране может ухудшиться после новогодних праздников, поэтому они перейдут на усиленный режим работы.

Ранее ученые выяснили, что новая мутация инфекции «омикрон» унесла жизни 4,5% госпитализированных пациентов, у предыдущих мутаций этот показатель был 21,3%.

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