РИАМО - 31 дек. В столице от Covid-19 вылечились еще 2726 человек, с начала пандемии в городе выздоровели после коронавируса 1 868 696 человек, сообщает московский оперштаб.

Был госпитализирован за сутки 691 человек с инфекцией, на аппаратах ИВЛ находятся 544 пациента с Covid-19.

За сутки в столице выявили 2739 случаев коронавируса, скончались 69 человек с инфекцией. С начала пандемии в городе выявили 2 030 744 случая Covid-19, умер 36 771 Covid-пациент.

Ранее руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов сообщал, что на новогодних каникулах в общественном транспорте в 1,5 раза увеличат количество контролеров. Они будут следить за соблюдением масочного режима.

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