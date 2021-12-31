РИАМО - 31 дек. В День всех влюбленных в 2022 году можно будет провести церемонию бракосочетания на катках ВДНХ и музея-заповедника «Коломенское» столицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В 2021 году в День всех влюбленных мы провели торжественную церемонию на Главном катке столицы на ВДНХ и получили много откликов от молодоженов, которые тоже хотели бы зарегистрировать брак в таких необычных условиях. В следующем году мы решили дать возможность большему числу пар провести свою зимнюю свадьбу на льду, а также увеличили количество локаций», — отметила исполняющая обязанности начальника управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

По ее словам, сыграть свадьбу на катках мегаполиса в День всех влюбленных смогут 5 пар.

Она добавила, что до 31 декабря все желающие могут подать заявление о заключении брака на катках во Дворцах бракосочетания на ВДНХ и в «Коломенском». В новогодние праздники Дворцы бракосочетания №1, 4 и 5 и Шипиловский отдел ЗАГС будут работать согласно графику.

Кроме того, парам, которые поженятся на катке в «Коломенском», музей-заповедник подарит номер на сутки в одноименной гостинице.