РИАМО - 31 дек. На территории России за минувшие сутки выявили 20 638 случаев коронавируса, с начала пандемии в стране выявлено 10 499 982 случая инфицирования, сообщает оперштаб.

Так, в Москве за сутки выявили 2739 случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге – 1529, в Подмосковье – 1197, в Свердловской области – 512, в Челябинской области – 483, в Иркутской области – 463, в Пермском крае – 430, в Красноярском крае – 425, в Ростовской области – 409, в Самарской области – 364, в Нижегородской области – 284, в Воронежской области – 279, в Саратовской области – 276.

Ранее российский Минздрав выдал постоянную регистрацию препарату для лечения инфекции «КОВИД‑глобулин». Клинические испытания лекарства подтвердили его эффективность, безопасность и способность нейтрализовать Covid-19.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что уровень коллективного иммунитета от инфекции в стране увеличился с 60,4% до 61,8%. Также за минувшую неделю эпидситуация с Covid-19 значительно улучшилась в 13 российских регионах.

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