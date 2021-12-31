РИАМО - 31 дек. В столице за минувшие сутки выявили 2739 случаев Covid-19, с начала пандемии в городе зафиксировали 2 030 744 случая коронавируса, сообщает московский оперштаб.

Коллективный иммунитет от инфекции в городе составляет 71,4%. Первым компонентом вакцины от Covid-19 привились 6 723 179 человек, полностью вакцинацию прошли 6 364 619 человек.

На праздниках медучреждения Москвы будут работать по особому режиму работы. Взрослые поликлиники проводят прием с 31 декабря по 9 января с 09:00 до 16:00.

Мобильные пункты вакцинации от коронавируса будут работать 2-8 января с 09:00 до 16:00.

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