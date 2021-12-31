РИАМО - 31 дек. Более 800 развлекательных программ, интерактивных представлений, анимационных шоу, фестивалей и рождественских гуляний подготовили в Московской области на праздничные дни, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

Мероприятия пройдут в 120 парках. В них будут работать 46 катков, 60 горок, аттракционы и свыше 74 теплых точек с бесплатным чаем.

В 26 центральных городских парках на территории области разместится «Резиденция Деда Мороза», в 19 - пройдет программа «Новогодняя ночь».

В парках состоятся бесплатные показы в рамках проекта «Кинокаток». Фильмы будут демонстрировать в зонах катков на больших экранах под открытым небом. С 1 по 3 января кино можно посмотреть в парке Малевича (Одинцовский округ), с 3 по 7 января – в ЦГП Реутова, 3 и 9 января – в ПКиО Долгопрудного, 5 января – в ПкиО «Пегас» (Егорьевск).

В рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» жители и гости региона увидят бесплатные ледовые шоу Ильи Авербуха и Татьяны Навки.

Расписание:

- 1 января: Истра, «Арена Истра», ул. Спортивная, д. 1 - шоу Татьяны Навки, 18:00.

- 2️ января: Чехов, Советская площадь, д. 3 - шоу Татьяны Навки, 17:00.

- 3 января: Одинцово, парк Малевича - шоу Татьяны Навки, 17:00.

- 4 января: Дмитров, СК «Дмитров», ул. Профессиональная, д. 25 - шоу Татьяны Навки, 14:00; Ногинск, ПКиО, ул. Леонова, д. 2 - шоу Татьяны Навки, 18:30; Котельники, мкр. Силикат, д. 31 - шоу Ильи Авербуха, 21:00.

- 5 января: Клин, Сестрорецкий парк, ул. Мира, 21 - шоу Татьяны Навки, 16.00; Видное, СОШ №10, ул. Завидная, 5 - шоу Ильи Авербуха, 20:30.

- 6 января: Серпухов, парк Питомник, ул. Советская - шоу Татьяны Навки, 16:00; Домодедово, мкр. Авиационный, ул. Гагарина, д. 7 - шоу Татьяны Навки, 19:30; Клин, Сестрорецкий парк, ул. Мира, д. 21 - шоу Ильи Авербуха, 19:00.

- 7 января: Можайск, ДС «Багратион», ул. Мира, д, 15 - шоу Татьяны Навки, 16:00.

- 8 января: Долгопрудный, парк, ул. Спортивная - шоу Татьяны Навки, 16:00; Королев, стадион «Вымпел», Октябрьский бульвар, д. 10 - шоу Татьяны Навки, 20:00.

- 9 января: Егорьевск, площадь у храма, ул. Карла Маркса, д. 20 - шоу Ильи Авербуха, 16:00; Орехово-Зуево, «Атлант парк», Стадионная, д. 2 - шоу Ильи Авербуха, 18:30; Павловский Посад, стадион «Заречье», ул. Белинского, д. 1 - шоу Ильи Авербуха, 20:00.