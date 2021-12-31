РИАМО - 31 дек. Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил жителей Подмосковья с наступающим Новым годом и пожелал им радости и счастья, сообщает пресс-служба регионального парламента.

«Новый год – это всенародно любимый и радостный праздник, когда принято подводить итоги и строить планы на будущее. Это удивительное, даже волшебное время ожидания позитивных перемен и исполнения самых заветных желаний как у детей, так и у взрослых», - отметил Брынцалов.

По его словам, 2021 год запомнится жителям многими важными событиями. Этот год был отмечен напряженным трудом и новыми достижениями, кроме того, он потребовал умения преодолевать трудности, стал для каждого проверкой на прочность.

Он добавил, что уходящий год показал огромную ценность человеческой жизни, важность стабильности, общественного согласия и сплоченности населения.

«Я глубоко убежден, что главное достояние Подмосковья – это наши замечательные люди, трудолюбивые, умные, талантливые и инициативные. Это настоящие патриоты своего Отечества, искренне любящие свою малую Родину, наше прекрасное Подмосковье. И я уверен – у вас все получится!» - подчеркнул спикер Мособлдумы.

Он пожелал, чтобы будущий год принес радость и счастье в каждый дом, в каждую семью.

«Пусть все ваши мечты, надежды и сокровенные желания, загаданные под бой кремлевских курантов, сбудутся в Новом году!» - заключил Брынцалов.

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