РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 дек. Каток в парке «Наташинские пруды» в Люберцах в период новогодних праздников будет работать по измененному графику, каток стал местом притяжения жителей, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.
По его словам, каток стал местом притяжения жителей.
«Ледовый каток имеет размеры 26 х 56 м, есть хоккейный борт для поля высотой 1200 мм, защитное остекление высотой 1500 мм по периметру, имеет гидравлические замки на калитках и воротах, гидравлический подъемник завесы ворот, боксы для игроков, штрафников, судей, тренировочные ворота, сетку защиты бросковой зоны. Также на ледовом катке имеются теплые раздевалки, прокат коньков», — добавил Ружицкий.
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