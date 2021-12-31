РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 дек. Каток в парке «Наташинские пруды» в Люберцах в период новогодних праздников будет работать по измененному графику, каток стал местом притяжения жителей, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«31 декабря 2021 года каток в парке «Наташинские пруды» будет работать с 10:00 до 19:30. А 1 января – с 12:00 до 21:30. В остальные дни каток работает с 10:00 до 21:30», — сказал Ружицкий.

По его словам, каток стал местом притяжения жителей.

«Ледовый каток имеет размеры 26 х 56 м, есть хоккейный борт для поля высотой 1200 мм, защитное остекление высотой 1500 мм по периметру, имеет гидравлические замки на калитках и воротах, гидравлический подъемник завесы ворот, боксы для игроков, штрафников, судей, тренировочные ворота, сетку защиты бросковой зоны. Также на ледовом катке имеются теплые раздевалки, прокат коньков», — добавил Ружицкий.

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