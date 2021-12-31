РИАМО - 31 дек. Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме, несмотря на массовую отмену рейсов в последний день 2021 года. Решение об отмене рейсов принимали авиакомпании, сообщили РИАМО в пресс-службе аэропорта.

По данным сервиса «Яндекс.Расписания», в Шереметьеве отменены 142 рейса. 11 рейсов задержаны.

«Авиакомпании сами принимают решения об отмене рейсов. Наш аэропорт работает в штатном режиме», — прокомментировали в пресс-службе аэропорта. ​

Что касается других аэропортов Московского региона, то во Внукове задержаны 14 рейсов, 6 отменены, в Домодедове 32 рейса задержаны, 4 отменены. В аэропорту Жуковский 3 рейса отменены и 3 задержаны.

Как получить компенсацию в случае задержки или отмены авиарейса>>