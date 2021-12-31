РИАМО - 31 дек. В текущем году в Центральном административном округе столицы специалисты заменили 146 лифтов, работы проведены в рамках программы капитального ремонта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Самым старым зданием, в котором заменили лифт, стал дом на улице Большой Молчановке. Его возвели в конце XIX века — в 1897 году. Это шестиэтажное строение с 2 подъездами.

Самое большое количество лифтов заменили в Таганском районе в Доме на Большой Андроньевской улице. Это здание построили в 1996 году, оно имеет 6 подъездов.

Всего за этот год в мегаполисе обновили порядка 3 тыс. лифтов. Специалисты заменяют их по истечению срока эксплуатации, который составляет 25 лет.

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