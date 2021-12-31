РИАМО - 31 дек. На платформе «Активный гражданин» в 2021 году прошло более 300 голосований и 35 викторин, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В этом году в «Активном гражданине» прошло более 300 голосований — участники оценивали проекты реставрации и благоустройства, выражали свое мнение о прошедших мероприятиях, выбирали названия для станций метро, первого речного электрического трамвайчика и даже дали имя новым животным Московского зоопарка», — рассказал руководитель ГКУ «Новые технологии управления», ответственный за развитие проекта «Активный гражданин», Александр Пищелко.

Больше всего граждан принимало участие в голосовании за наименование станций МЦД-2 и МЦД-4. Также популярными темами стали опросы о местах для прогулок и проект единого маршрута парка «Яуза». В каждом опросе приняло участие более 200 тысяч жителей Москвы.

«Правительство Москвы ведет системную работу по развитию проекта, чтобы сделать его более удобным для пользователей. Важной доработкой этого года является обновление сервиса «Общественные обсуждения», где можно изучать градостроительные проекты и оставлять свои предложения. Обновлено и мобильное приложение, благодаря чему найти нужный раздел или проголосовать стало еще проще и быстрее», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий города Эдуард Лысенко.

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