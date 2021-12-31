РИАМО - 31 дек. В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево утром в последний день 2021 года отменили и задержали более 200 прилетов и вылетов, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове 15 рейсов задержали и 6 отменили. В Домодедове задержан 31 рейс, отменены 4. В Шереметьеве 14 рейсов задерживаются, еще 141 отменен.

По данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, здесь задерживаются 4 рейса, отмен нет.

Рейс считается задержанным, если он отклоняется от своего расписания на 30 минут или более. Данные о статусе рейсов поступают напрямую от аэропортов.

Как получить компенсацию в случае задержки или отмены авиарейса>>