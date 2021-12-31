РИАМО - 31 дек. Возгорание произошло в хозяйственной постройке на территории городского округа Котельники, в результате инцидента пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Информация о возгорании поступила пожарным в 0:16 пятницы. Инцидент произошел по адресу: Котельники, улица Сосновая, дом 1, корпус 4.

В 03:42 специалисты ликвидировали последствия произошедшего пожара. В тушении участвовали 11 человек и 3 единицы техники.

За минувшие сутки на территории Московской области произошло 62 пожара, их ликвидировали 543 человека и 155 единиц техники.

Жителям Подмосковья напомнили о мерах пожарной безопасности при установке елки>>