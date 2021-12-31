РИАМО - 31 дек. Главные офисы «Мои документы» в столице и Дворец госуслуг на ВДНХ в пятницу будут открыты с 10:00 до 18:00, районные центры — с 09:00 до 18:00, а с 1 по 7 января заявители приниматься не будут, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Со 2 по 8 января москвичи смогут обратиться по своим вопросам в 11 дежурных центров госуслуг.

Медицинские учреждения мегаполиса на новогодние праздники перейдут на особый режим работы. Взрослые поликлиники проводят прием с 31 декабря по 9 января с 09:00 до 16:00.

Мобильные пункты вакцинации от коронавируса будут работать 2-8 января с 09:00 до 16:00. Кроме того, будут функционировать выездные бригады, проводящие тесты на коронавирус.​

Стало известно, какие дороги будут перекрыты в Москве в новогоднюю ночь>>