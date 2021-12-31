РИАМО - 31 дек. Пожарные потушили огонь на первом этаже производственного здания на севере столицы, площадь возгорания составила 50 кв. м, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Сигнал о пожаре поступил 30 декабря в 19:28. ЧП произошло по адресу: ул. Складочная, д. 1, стр. 7. На место возгорания выехали силы пожарно-спасательного гарнизона столицы.

Огонь в здании ликвидировали в 20:35. Пострадавших в данном ЧП нет.

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