РИАМО - 31 дек. Власти Москвы в следующем году планируют провести благоустройство и реконструкцию спорткомплекса «Авангард», находящегося в районе Перово, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Он добавил, что спортобъект расположен на шоссе Энтузиастов. Его возвели в 1954 году, с тех пор он не ремонтировался. Предыдущие собственники комплекса планировали закрыть стадион и застроить его коммерческими объектами.

«Мы не позволили им это сделать. По просьбе местных жителей правительство Москвы оформило право собственности на территорию спорткомплекса «Авангард» и планирует провести его реконструкцию», - написал мэр на своем персональном сайте.

По его словам, многие объекты споткомплекса разрушены до основания, но основные архитектурные доминанты в неоклассическом стиле еще остались на территории стадиона. Сохранившиеся строения отреставрируют.

После проведенных работ «Авангард» будет состоять из стадиона с трибунами и легкоатлетическим ядром, многофункционального спортузла с воркаутом, тропой препятствий. Кроме того, там появятся спортплощадки, детские игровые площадки, фитнес-зона, отметил мэр.

Он добавил, что еще на объекте создадут комплекс многофункциональных спортпавильонов с амфитеатром, скейт-парк и памп-трек, фонтан, кафе и так далее.

Чтобы не нарушать экологию Измайловского лесопарка, где находится спорткомплекс, крытые объекты построят из легких некапитальных конструкций. Строителям и реставраторам предстоит большой объем работ, который запланировано провести за 2 года.

«Высказать мнение о проекте реконструкции стадиона «Авангард» можно на платформе «Активный гражданин», - заключил Собянин.

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