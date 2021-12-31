РИАМО - 31 дек. В Подмосковье в пятницу температура будет от минус 8 до минус 3 градусов, в Москве – от минус 5 до минус 3. Также может пройти небольшой снег, сообщается на сайте «Метеновости».

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление в регионе немного понизится, ожидается 744 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха прогнозируется в районе 80%.

В Московской области и столице сохранятся комфортные погодные условия. У большинства метеочувствительных жителей региона не будет никаких метеопатических реакций на такую погоду.

Геомагнитный фон в области и мегаполисе будет спокойный, но ожидаются отдельные периоды неустойчивости.

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