РИАМО - 31 дек. Не стоит оставлять детей без присмотра при катании на горках, они могут травмироваться, сообщает пресс-служба Главного управления гражданской защиты Московской области.

Родителям следует проследить, чтобы их дети катались только в специальных, оборудованных для этого местах, а также не спускались с горок, где есть обрывы, крупные ямы, трамплины, выезды на лед водоема, проезжую часть или железную дорог, естественные или искусственные препятствия, голый лед.

После съезда с горки детям не стоит задерживаться внизу, а необходимо сразу отходить в сторону.

Жителей Московской области призвали беречь жизнь и здоровье детей. В случае ЧП следует позвонить по телефону Единой службы спасения — «112».

Всего в Подмосковье в этом зимнем сезоне будут работать более 160 зимних горок.

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