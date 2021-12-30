РИАМО - 30 дек. Комитет по конкурентной политике Подмосковья подвел итоги опроса на тему развития конкуренции в регионе среди жителей Московской области. В опросе, проходившем на портале «Добродел», принял участие 591 человек. Полученные результаты будут использованы для совершенствования деятельности по содействию развитию конкуренции в регионе, сообщает пресс-служба подмосковного комитета по конкурентной политике.

По мнению жителей Московской области, конкуренция – отсутствие монополистов на рынке, обеспечение равных условий для всех организаций, действующих на рынке, а также борьба между товаропроизводителями за более выгодные условия производства и сбыта товаров, за получение наибольшей прибыли (50%).

Многие респонденты (42%) относительно предпочтений пользования жителями государственными/частными организациями ответили, что форма собственности организации для них не имеет значения (рост на 7% по сравнению с прошлым годом), 31% участников опроса предпочитает пользоваться государственными организациями, 23% – частными, еще 4% затруднились ответить.

Основными барьерами для пользования услугами частных организаций по-прежнему является их стоимость (29%), отсутствие гарантий стабильности, надежности (15%), возможность выбора в районе проживания (10%).

Положительным в деятельности частных организаций жители считают заинтересованность в клиенте (18%), время работы (17%) и качество услуг (16%), отрицательным - стоимость услуг (37%) и уровень квалификации кадров (11%).

Государственные организации привлекают жителей, в основном, ввиду стоимости услуг (23%), наличия гарантии стабильности, надежности (22%), возможности выбора в районе проживания (14%). Отрицательными в деятельности государственных организаций назвали следующие факторы: наличие очереди (21%), качество услуг (16%), отношение к клиенту (14%) и время работы (12%).

По мнению жителей, государственные организации должны присутствовать в сфере образования, здравоохранения, образования, транспорта и ЖКХ, а частные – в сфере торговли и общественного питания, связи и интернета.

60% опрошенных считают государственный контроль в отраслях (сферах) экономики Подмосковья недостаточным, при этом госконтроль применительно к частным организациям, по мнению опрошенных, в настоящее время сильнее, чем к государственным (35% против 27%).

Результаты опроса будут использованы в комитете по конкурентной политике Подмосковья для совершенствования деятельности по содействию развитию конкуренции в регионе.