РИАМО - 30 дек. Новогодний стол редко обходится без алкогольных напитков. Однако стоит помнить, что безопасная доза алкоголя составляет порядка 50 мл за один прием, сообщила диетолог ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Екатерина Бурляева.

«Безопасная доза этилового спирта в пересчете на алкоголь – это 1-2 бокала вина или 600-900 мл пива», - объяснила Бурляева.

Она напомнила, что употребление алкоголя детьми недопустимо.

«Дети, подростки до 18 лет, беременные, кормящие женщины – для них алкоголь полностью должен быть исключен», – подчеркнула диетолог.

Кроме того, крепкие напитки отличаются высокой калорийностью и не подойдут тем, кто следит за своим питанием.