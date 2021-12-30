РИАМО - 30 дек. В 2021 году заявители в Московской области получили почти 200 тыс. государственных услуг по земле, что на 40% больше показателя прошлого года, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

За время пандемии спрос граждан на электронные услуги по земле значительно вырос. Этому поспособствовала цифровизация госуслуг и возможность со стороны заявителя направить необходимые документы и получить обратную связь по любой земельной услуге через интернет.

«На портале государственных и муниципальных услуг Московской области (РПГУ) доступны 34 услуги, связанные с землей и имуществом: 23 из них — муниципальные, то есть их предоставляют органы местного самоуправления, остальные 11 — областные, их предоставляет наше министерство», – отметила министр имущественных отношений Подмосковья.

В результате в 2021 году граждане получили на 63 тыс. услуг, связанных с землей, больше, чем в 2020 году. Лучших результатов достигли в Дмитровском городском округе, где госуслуги получили 9,6 тыс. человек, в Раменском городском округе – 9,25 тыс. заявителей, в Одинцовском городском округе – 9,1 тыс. заявителей.

Также высоких результатов добились в Солнечногорске (8,96 тыс. заявителей), Коломне (7,65 тыс.), в Чехове и Истре (по 7,5 тыс.), в Серпухове (7,1 тыс.) и Домодедове (7 тыс.).

Наиболее часто граждане обращались за перераспределением земельных участков – эту услугу получили свыше 47 тыс. заявителей. Более 30 тыс. человек получили госуслуги по предоставлению земли в аренду и собственность без торгов. Третьей по популярности стала выдача разрешений на размещение объектов на участках.