РИАМО - 30 дек. ГКУ «Региональный центр торгов» совместно с администрацией городского округа Шатура проводит торги по аренде нежилого помещения площадью 35,4 квадратных метров, расположенного в селе Пышлицы, по адресу: д. 55А, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Помещение предоставляется в аренду на 5 лет. Стартовая цена за лот – 3 610,83 рублей в месяц.

Благодаря свободному назначению помещения, предприниматель вправе решать сам, с какой целью использовать арендуемую площадь.

Помещение находится на первом этаже двухэтажного кирпичного здания, имеет отдельный вход и обладает отличной транспортной доступностью: в 70 метрах от него находится остановка общественного транспорта «Пышлицы», в 300 метрах — «Пышлицы-1» и «Пышлицы-2». Помещение окружают жилые дома, объекты социальной инфраструктуры и торгового назначения.

Заявки на аукцион принимаются до 04.02.2022 на Электронной торговой площадке РТС-тендер (№ процедуры 79378). Аукцион состоится 08.02.2022.

Более детально ознакомиться с информацией о помещениях, выставленных на торги в Московской области, всегда можно на Портале ЕАСУЗ.