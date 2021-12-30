РИАМО - 30 дек. Детское шампанское появилось в 90-е годы в Венгрии и Чехии и быстро завоевало популярность по всему миру. Однако у этого напитка совсем «недетский» состав, из-за чего специалисты не рекомендуют ставить его на новогодний стол, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

По своей сути детское шампанское представляет собой безалкогольный сильногазированный сладкий лимонад, имитирующий игристое вино.

Слишком много сахара

Из-за большого количества сахара этот напиток содержит огромное количество калорий. Его употребление способствует развитию у детей ожирения, а следом и сопутствующих заболеваний: диабета, болезни сердца, артериальной гипертензии, хронической болезни почек и некоторых видов рака.

На сегодняшний день порядка 50% малышей от 3 до 7 лет имеют проблемы с весом, у 12,4% уже явное ожирение.

Очень газированный

Любая сладкая газировка, и детское шампанское в том числе, содержит большое количество углекислого газа. Что, мягко говоря, не полезно пищеварительной системе. А если у ребенка уже есть проблемы с ЖКИ, напиток из существенно усугубит, ему поможет и лимонная кислота, имеющаяся в составе.

Вредные консерванты

На этикеты детского шампанского можно найти сорбат калия (Е202) или бензоат натрия (Е211) – это вредные консерванты. Они могут вызвать аллергическую реакцию, а в больших количествах – повредить полезным микроорганизмам человека. Детям до 3 лет давать продукты с ними строго запрещено.

Искусственные ароматизаторы

В идеальном мире детское шампанское содержит натуральный сок фруктов. А реальности – искусственные ароматизатора, делающие напиток клубничным или земляничным. Они могут как сразу спровоцировать дерматит, так и отложено сказаться на здоровье ребенка.

В любом случае, подобные химические заменители снижают защитные функции организма и негативно сказываются на иммунитете.

Привычка выпивать

Конечно, в детском шампанском алкоголя нет. Но сам факт того, что называют его именно по аналоги со взрослым алкогольным напитком, а не просто лимонадом, оказывает определенное влияние на восприятие ребенка. Малышу кажется, что он выпивает вместе со взрослыми и это хорошо. Не стоит демонстрировать позитивное отношение к вредной привычке.

Другие варианты

Сегодня нет проблемы в том, чтобы заменить популярный напиток другим. Лучше всего выбрать то, что будет приготовлено своими руками: компоты, морсы, соки и смузи. Они и вкуснее, и полезнее. Свежие и правильно замороженные, и засушенные ягоды и фрукты, которые будут в составе, содержат целый комплекс витаминов и минералов, необходимых организму в холодное время года.