РИАМО - 30 дек. Строительная готовность новых корпусов образовательного кластера, который создается на базе гимназии имени Е.М. Примакова в деревне Раздоры Одинцовского округа, составляет 40%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Возведение объектов ведется в рамках нацпроекта «Образование». На всех участках строители работают в несколько смен. Уже достроен первый корпус, предусмотренный для проживания учеников. В ближайшее время его введут в эксплуатацию.

«Работы на оставшихся трех корпусах продолжаются: здесь выполняются отделочные работы, монтаж внутренних инженерных систем и устройство фасада. В кампусе для проживания преподавателей продолжаются монолитные работы на уровне второго этажа», – рассказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

В это же время специалисты обустраивают и проводят гидроизоляционные работы фундаментной плиты учебного корпуса. На объекте трудятся свыше 230 человек и 6 единиц техники.

На базе гимназии имени Е.М. Примакова в Раздорах создается гуманитарный кластер. Новые корпуса планируется вводить в эксплуатацию поэтапно. До конца года введут корпус, где будут жить ученики, еще 3 корпуса – в июне 2022 года. Учебный корпус и общежитие для педагогов в эксплуатацию планируется сдать в августе 2023 года.