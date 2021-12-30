РИАМО - 30 дек. Комитет по туризму составил подборку мероприятий, которые пройдут в Подмосковье с 31 декабря по 9 января. Для жителей и гостей региона подготовили множество новогодних и рождественских программ, сообщает пресс-служба комитета.

31 декабря в Одинцовском округе пройдет традиционная Манжосовская лыжня.

В разных городских округах с 1 по 9 января побывают артисты шоу «Ледниковый период» со своими выступлениями.

На различных областных площадках пройдут интерактивные представления, анимационные шоу и фестивали. Все праздничные каникулы гостей будут ждать в «Резиденции Деда Мороза».

Подмосковные парки приглашают посетителей отметить праздники на свежем воздухе. Там будут работать 60 катков, 65 тюбинговых горок, свыше 50 теплых точек, где гостям предложат бесплатный чай, аттракционы и кафе. Новичкам тренеры помогут встать на коньки и лыжи, проведут уроки по фигурному катанию и скандинавской ходьбе.

Яркие выступления

В Рузском городском округе до 1 января гостей и жителей округа ожидает самый волшебный парад – «Парад Дедов Морозов и Снегурочек».

Со 2 по 5 и 7 января в Сергиевом Посаде можно будет увидеть театральный фестиваль «Под куполом волшебства». Местом проведения станет улица «Дорога к храму». Зрителей ждут огненные шоу, клоунады и постановки.

Со 2 по 9 января на ярмарке на «Патефонке» в Коломне для гостей организуют бесплатные мастер-классы, а также представят уникальные товары.

Активный отдых

Во всероссийской акции «Я бегу и обещаю 2022» можно будет поучаствовать в парках «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде и «Городской лес» в Домодедове. Забег необычен тем, что дистанцию в 2022 метра спортсмены преодолеют с заветными желаниями вместо нагрудных знаков. Акция стартует 1 января в 12:00.

В Люберцах 1 и 2 января состоится фестиваль массового катания «Ты приглашен!». 4 января в округе организуют детский праздник «Новогодние огни приглашают в сказку». А в парке «Принарский» округа Серпухов пройдет спортивный праздник «Оливье-НЕТ!». Его участникам предстоит спасти Снегурочку, поучаствовать в фитнес-баттле и других спортивных развлечениях.

С 4 по 8 января в Дмитрове представители российских воздухоплавательных клубов, частные пилоты, медийные персоны и блогеры поднимутся в небо на воздушных шарах. Так пройдет рождественский фестиваль «Яблоки на снегу».

Семейный праздник

5 января на «Скитских прудах» в Сергиевом Посаде проведут семейный фестиваль рыбалки «Мормышка», а 7 января – квест для всей семьи «Скитландия».

В Красногорске фестивалей будет два - «Два Рождества в Архангельском», «Рождественская звезда».

В парке «Сестрорецкий» в Клину 8 января посетителей ждут зимние игры и красивые локации для фотосессий, а еще им предстоит найти корзину с подснежниками на фестивале «Выходи гулять!».

Одним из главных событий проекта «Зима в Подмосковье» станет гастрономический фестиваль «Азбука Рождества» в Истре – зимний вариант фестиваля «Сыр.Пир.Мир». Посетителям предложат фермерские продукты к Рождеству.

Составить зимний туристический маршрут по Подмосковью>>