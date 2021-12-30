РИАМО - 30 дек. Комитет по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией Ленинского городского округа проводит торги по продаже 2 нежилых помещений в городе Московский по улице Радужной, 6, сообщает пресс-служба комитета.

Московский – динамично развивающийся, перспективный город, в котором ведется активное воздвижение современного жилья и объектов инфраструктуры.

Приняв участие в торгах, предприниматели могут приобрести в Московском в собственность два помещения площадью 73,7 кв. м и 132,6 кв. м по минимальным ценам продажи – 4,4 млн руб. и 6,7 млн руб., соответственно.

Помещения отлично подойдут для размещения офисов, объектов торговли или оказания бытовых услуг населению.

Инвесторов заинтересуют объекты недвижимости, так как они находятся на первом этаже многоэтажного жилого дома и имеют отдельные входы. В районе расположения имущества развита инфраструктура и разветвленная транспортная сеть.

Помещения окружают жилые дома, социальные и торговые объекты. Вблизи есть более 5 остановок общественного транспорта, в 3,3 км находится станция метро «Филатов луг», в 3 км – Киевское шоссе.

Заявки для участия принимаются до 11 февраля 2022 на электронной торговой площадке РТС-тендер (№ процедур 79452, 79455). Аукцион состоится 15 февраля.

Более детально ознакомиться с информацией о нежилых помещениях, выставленных на торги в Московской области, всегда можно на портале ЕАСУЗ.