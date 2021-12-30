РИАМО - 30 дек. Специалисты МЧС проверили прочность льда на водоемах Московской области. Все еще опасно наступать на лед на водоемах в 9 городских округах, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Подмосковью.

Всего было обследовано 52 места на акваториях региона, куда жители приходят массово. Толщина льда на водоемах Подмосковья варьируется от 0 до 35 см.

Опасными для выхода на лед признали водоемы в муниципалитетах, где толщина ледяного покрытия неоднородна и находится в пределах менее 7 см. Представляющими опасность при выходе на лед были признаны участки р. Волга в Дубне, р. Сестра в Талдомском городском округе, р. Ока в Луховицах и Озерах, р. Москва в Коломне, Бронницах и Можайском округе, р. Вохонка в Павловском Посаде и р. Яуза в Мытищах.

На патрулирование водных объектов региона было направлено 55 единиц техники и 174 работника поисково-спасательных формирований.