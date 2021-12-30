РИАМО - 30 дек. Певица и предпринимательница Ханна мечтала связать свою жизнь с музыкой с самого детства. Исполнительница намерена представить свои новые треки уже в 2022 году, сообщает Nation News.
В интервью изданию девушка отметила, что не может с уверенностью назвать своего кумира детства. Чаще она представляла саму себя на красной дорожке крупнейших музыкальных премий.
Супруг Ханны выступает в роли ее продюсера. В начале отношений им приходилось нелегко, нередко доходило до ссор из-за спорных моментов в творчестве, однако со временем они пришли к взаимопониманию. Как отметила сама Ханна, они стали опытнее.
Сейчас исполнительница готовится представить свои новые треки, клипы и другой контент. Кроме того, впереди запуск производства собственного бренда.
«Что касается каких-то отдельных проектов, их огромное количество. Один из них — запуск косметики, к которому я, наверное, готовлюсь уже полгода изо дня в день. Думаю, в феврале-марте мы уже запустим мой личный бренд уходовой косметики», – заключила Ханна.
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