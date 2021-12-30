РИАМО - 30 дек. Певица и предпринимательница Ханна мечтала связать свою жизнь с музыкой с самого детства. Исполнительница намерена представить свои новые треки уже в 2022 году, сообщает Nation News.

В интервью изданию девушка отметила, что не может с уверенностью назвать своего кумира детства. Чаще она представляла саму себя на красной дорожке крупнейших музыкальных премий.

«То есть, каждый раз, когда смотрела тот же самый «Золотой граммофон», «Песню года» или любую другую музыкальную премию, я просто представляла себя на месте лауреатов. И задавала себе вопросы: «А что бы я сказала? Как бы я выглядела? Какой у меня был бы номер?» Я мечтала об этом не смотря на кого-то, а ставила себя на место всех этих людей», – отметила Ханна.

Супруг Ханны выступает в роли ее продюсера. В начале отношений им приходилось нелегко, нередко доходило до ссор из-за спорных моментов в творчестве, однако со временем они пришли к взаимопониманию. Как отметила сама Ханна, они стали опытнее.

Сейчас исполнительница готовится представить свои новые треки, клипы и другой контент. Кроме того, впереди запуск производства собственного бренда.

«Что касается каких-то отдельных проектов, их огромное количество. Один из них — запуск косметики, к которому я, наверное, готовлюсь уже полгода изо дня в день. Думаю, в феврале-марте мы уже запустим мой личный бренд уходовой косметики», – заключила Ханна.