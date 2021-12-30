РИАМО - 30 дек. В деревне Сабурово городского округа Красногорск достроили и ввели в эксплуатацию корпус № 22 в составе жилого комплекса «Пятницкие кварталы». Сдача объекта позволила полностью решить проблему 292 дольщиков, которые ждали ввода ЖК в эксплуатацию более трех лет, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Застройщик ООО «Саб-Урбан» начал возводить дом № 22 в 2016 году, свои квартиры граждане должны были получить уже в сентябре 2018 года. Однако из-за возникших финансовых проблем у застройщика работы на строительной площадке были приостановлены. Позже строительство возобновилось, но все равно затянулось и велось в низком темпе.

В 2018 году из-за нарушения сроков возведения проблемный объект попал на контроль правительства Подмосковья и министерства жилищной политики региона. Застройщик оформил процедуру банкротства, но несмотря на это достроил несколько корпусов ЖК, в том числе дом № 22.

Всего в 2021 году были восстановлены права 544 дольщиков ЖК «Пятницкие кварталы».