РИАМО - 30 дек. Более 60 единиц производственного оборудования поставили в исправительные колонии Подмосковья в 2021 году с целью создания дополнительных рабочих мест для осужденных, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

«В 2021 году в исправительные учреждения Московской области было поставлено 63 единицы нового производственного оборудования, общая сумма которого составила более 8 млн рублей», – рассказал зампред правительства Подмосковья – руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

Для работы осужденных были закуплены промышленные швейные машины, промерочные столы для мерки и выбраковки различных тканей, металлообрабатывающее, деревообрабатывающее и сварочное оборудование, полуавтоматические ленточнопильные станки и окрасочно-сушильные камеры.

«В настоящее время все сто процентов осужденных, отбывающих наказание в колонии-поселении № 3 в г. Электросталь, исправительной колонии № 1 в п. Новое Гришино и исправительной колонии № 5 в г. Можайск, за исключением пенсионеров, инвалидов и других лиц, освобожденных от труда, трудоустроены», – сказал заместитель начальника УФСИН России по Московской области Дмитрий Ивонин.

Он отметил, что за работу осужденные получают зарплату, из которой возмещают ущерб за совершенные преступления. Также благодаря закупке нового производственного оборудования повышается количество и качество производимой заключенными продукции.

«Осужденные же повышают свой профессиональный уровень и квалификацию, что в дальнейшем после освобождения поможет им найти достойную работу и обеспечивать себя самостоятельно», – подчеркнул Ивонин.