РИАМО - 30 дек. Большая часть мужчин в России считает, что они умеют играть в шахматы. В своих способностях уверены 80%, сообщает Газета.ru.

В опросе образовательной платформы Skillbox и компании ReseacrhMe приняли участие более 1 тыс. россиян. Согласно результатам исследования, играть в шахматы умеет 61% граждан РФ. В своей способности сыграть в шахматы уверены 80% мужчин и 40% женщин, принявших участие в исследовании.

Треть респондентов заявили, что их научили играть в шахматы родственники или друзья, а 20% сказали, что увлеклись игрой, вдохновившись кино и сериалами.

Имена самых знаменитых шахматистов известны 57% россиян. При этом Гарри Каспарова знают 41% респондентов, Анатолия Карпова – 34%, Михаила Ботвинника и Бобби Фишера – по 5%.

Ранее президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович заявил, что матч за звание лучшего шахматиста планеты между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Яном Непомнящим привлек большое внимание СМИ.