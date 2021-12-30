РИАМО - 30 дек. В РФ предложили ввести налоговый вычет за приобретение автомобиля. Такая мера должна помочь снизить цену на новые авто, сообщает «Вечерняя Москва».

Средний возраст российского автомобиля составляет 14 лет. Стимулировать людей покупать новые машины могут помочь льготные кредиты и налоговые вычеты. Однако для этого потребуется время.

«Это все нужно, но в перспективе, потому что сейчас рынок перевернут с ног на голову, он принадлежит не покупателю, а продавцу, и продавцы диктуют свои правила игры», – отметил автоэксперт Игорь Моржаретто.

Он добавил, что 50-60% людей, кто хотел купить новую машину в 2021 году, были вынуждены отказаться от своей идеи. Дело в возросшей стоимости автомобилей и нехватке чипов для них.

Как считает главный редактор издательского дома «За рулем» Максим Кадаков, налоговый вычет мог бы помочь наладить реализацию новых авто в России, однако принимаемые сегодня меры по развитию общественного транспорта мешают владельцам частных транспортных средств.

«Вся транспортная инфраструктура, в первую очередь в городах, будет направлена на то, чтобы развивать общественный транспорт, развивать пешеходные возможности в ущерб остальному транспорту», – заявил Кадаков.

В то же время введение налогового вычета может принести пользу государственному бюджету за счет наращивания производства, продаж и поступлений в бюджет. Помимо этого, новые автомобили безопаснее старых, что важно для государства.

Кроме того, повышение других налогов из-за появления налогового вычета за покупку авто маловероятно. Новая машина оказывает меньшую нагрузку на окружающую среду, а спрос даст толчок развитию автопрома и возвращению части денежных средств в бюджет государства.