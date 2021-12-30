РИАМО - 30 дек. Единый региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) заработает в Москве с 1 января 2022 года, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

По результатам конкурсного отбора, статус единого регионального оператора по обращению с ТКО присвоен ГУП «Экотехпром».

Региональный оператор будет отвечать за цикл утилизации отходов во всех округах столицы во всех секторах: в жилом, социальном и коммерческом.

Также с января на территории Москвы начнет действовать единый тариф за обращение с ТКО.

Плата для жителей многоквартирных домов, оплачивающих жилищно-коммунальные услуги по единому платежному документу (ЕПД), будет по-прежнему включена в ЕПД.

Глава столичного департамента ЖКХ Вячеслав Торсунов в интервью РИА Недвижимость отметил, что система жилищно-коммунального хозяйства Москвы была полностью адаптирована к новой схеме обращения с ТКО: в городе создали серьезную инфраструктуру, которая позволяет утилизировать и размещать отходы в разрешенных зонах.

Также в столице был сформирован парк специализированной техники и внедрено раздельное накопление отходов.

По словам Торсунова, принципиальное отличие новой системы обращения с ТКО по сравнению со старой в том, что ранее процесс утилизации отходов осуществляли несколько разных организаций, которые составляли друг другу конкуренцию. При этом цены на их услуги не регулировались государством и назначались по договорному принципу.

Кроме того, в целях снижения издержек и победы в конкурентной борьбе такие организации могли сбрасывать отходы в несанкционированных местах или сжигать, усугубляя экологические проблемы. Согласно новой схеме, региональный оператор будет обязан следовать определенным правилам.

«Во-первых, он обязан соответствовать ряду требований, иметь соответствующую лицензию на оказание услуги. Во-вторых, региональный оператор отвечает за весь процесс по утилизации отходов – начиная от их вывоза от многоквартирного дома и заканчивая их обработкой и утилизацией. В-третьих, единый оператор несет ответственность за качество своей деятельности в рамках всей этой цепочки», - подчеркнул Торсунов.