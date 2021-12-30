РИАМО - 30 дек. Накануне новогодних праздников многие обращаются к услугам специалистов, чтобы изменить свою внешность и выглядеть на торжестве красивее. По мнению специалистов, пройти некоторые дерматологические процедуры можно даже 31 декабря, сообщает aif.ru.

Такие процедуры как ботулинотерапия или аугментация филерами на основе гиалуроновой кислоты делать накануне Нового года не стоит. Они могут привести к образованию отеков, избавиться от которых будет весьма непросто. Кроме того, организму потребуется отдых и воздействовать на него, например, алкоголем будет нельзя.

Однако есть и другие методы, которыми можно воспользоваться, чтобы сделать себя красивее уже 31 декабря. Врач-дерматокосметолог Лилия Дышлевая отметила, что буккально-скульптурный массаж лица поможет тонизировать определенные мышцы лица, а другие, наоборот, расслабить. Хотя полноценный результат процедура принесет только после прохождения целого курса, к такому массажу можно прибегнуть и накануне Нового года.

Освежить лицо, напитать его влагой и аминокислотами, а также избавит от отеков поможет безинъекционная мезотерапия.

«31 декабря можно выбрать для себя иной способ проведения хорошо знакомых процедур — аппаратный при помощи электростимуляции или светолечения. Эффект будет сопоставим с проведением инъекционного лечения, при этом следов от микроуколов на лице не останется», – добавила Дышлевая.

Кроме того, накануне новогоднего торжества не следует отказываться от таких экспресс-процедур как пилинг. Он не нарушит целостность кожного покрова и при этом очистит кожу, придаст ей здоровый и ухоженный вид.

«После очищения, как правило, кожа нуждается в качественном питании и увлажнении. Поэтому можно прибегнуть к экспресс-маске, которая подбирается индивидуально, согласно проблемам — она может иметь лифтинг-эффект, разглаживать мелкие морщинки или просто ухаживать за эпидермисом», – заключила врач.