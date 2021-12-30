РИАМО - 30 дек. С начала 2021 года в центр управления регионом от жителей Подмосковья поступило 2 118 сообщений, касающихся темы безопасности, ритуальных услуг и других вопросов, подконтрольных Главному управлению региональной безопасности Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

«В ЦУР за 2021 год поступило 208 жалоб о продаже наркотиков, 1 212 вопросов касались системы «Безопасный регион», 698 обращений зарегистрировано по направлению «погребение и похоронное дело», – отметил зампред правительства Московской области - руководитель ГУРБ Роман Каратаев.

Чаще всего жители просили установить видеокамеры по конкретным адресам, продлить срок хранения видеозаписей, удалить надпись о продаже наркотиков, привести в порядок кладбища.

Самыми активными стали жители Балашихи, Ленинского и Раменского городских округов.

Кроме того, специалисты ЦУР за год выявили и передали для блокировки Роскомнадзору 43 интернет-ресурса, использовавшихся для торговли наркотиками.