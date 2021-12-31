РИАМО - 31 дек. В ночь с 31 декабря на 1 января в 4 округах Москвы ограничат движение транспорта. Это обусловлен запуском праздничных фейерверков, сообщает пресс-служба ГИБДД Москвы.

В Центральном административном округе столицы ограничения будут действовать с 23:00 до 00:15. Транспортные средства не смогут проехать по Кремлевской и Москворецкой набережным, Большому Москворецкому мосту, улицам Варварка, Ильинка, Москворецкая и Васильевскому спуску. Возможны ограничения на Раушской и Софийской набережных.

С 00:50 на 20 минут перекроют дорогу в Юго-Западном округе. Ограничения введут на улице Кадырова от улицы Адмирала Лазарева до Бунинской аллеи.

В это же время в новой Москве автомобилистам не стоит рассчитывать на проезд по улице Физической от Калужского шоссе до улицы Солнечной и улице Центральной от дома 26 до улицы Солнечной, а также по проектируемому проезду № 5562 от проектируемого проезда № 6455 до Валуевского шоссе.

В Зеленограде в тот же промежуток времени для транспорта закроют Озерную аллею от Центрального до Георгиевского проспекта д.5 с.2, Центральный проспект от к301А до к241. Не смогут машины проехать и по лицам Летчика Полагушина и Юности в районе пересечения с Центральным проспектом.

Автомобилистов просят заранее выбирать пути объезда и планировать маршруты с учетом указанных ограничений.