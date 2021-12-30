РИАМО - 30 дек. При разделке форели или горбуши иногда попадается икра. Ее можно засолить самостоятельно дома, но важно учитывать особенности этого продукта, сообщает Газета.ru.

Шеф-повар ресторана Erwin.РекаМореОкеан Андрей Палесика объяснил, что самое сложное в процессе засолки – отделение соединительной пленки. Икринки нужно полностью освободить.

«Возьмите литр воды комнатной температуры, добавьте 50 г соли, положите ястыки с икрой и прямо в воде аккуратными движениями пальцев освободите икру от пленок», - подсказал Палесика.

В подсоленной воде икра должна пролежать около часа, после этого ее нужно процедить. выложить в банку, добавить растительное масло и аккуратно перемешать.

Несвежий салат и петарды: врач рассказал о главных опасностях новогодних праздников>>