РИАМО - 30 дек. Разнообразные виды фейерверков будут запущены в столице новогоднюю ночь, включая полюбившиеся горожанам и туристам хризантемы и пионы. Первый высотный фейерверк взмоет в небо в 00:00, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Пиротехнические программы запланированы на 11 городских площадках и в 15 парках города. Будут представлены сотни видов композиций, в том числе полюбившиеся жителям города пионы и хризантемы, а также пальмы, кометы и волны разных цветов.

Фейерверки в небе над Москвой с наступлением Нового года увидят более 500 тыс. человек. Тем, кто примет решение увидеть шоу на улице, рекомендуется избегать мест массового скопления людей, чтобы не подвергать свое здоровье опасности заразиться коронавирусом.

Первый фейерверк будет запущен на Москворецкой набережной в 00:00. Затем в 01:00 пиротехнику запустят в 11 округах столицы. Каждое представление займет по 4 минуты. Всего в течение шоу прогремит свыше 30 тыс. залпов салютов.

Кроме того, пиротехническое шоу пройдет в 15 столичных парках. Начало шоу во всех парках намечено на 01:00. Салюты можно будет увидеть в Парке Горького, Таганском парке, Перовском парке, саду «Эрмитаж», Воронцовском парке и других.

Карта площадок для праздничных фейерверков в Москве>>