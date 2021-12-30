РИАМО - 30 дек. Специалисты столичного МВД напомнили, что прогревать автомобиль во дворах жилых домов можно не дольше 5 минут. Нарушителям придется заплатить от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей штрафа, сообщает Газета.ru.

Такие штрафы в соответствии с частью 2 статьи 12.28 КоАП РФ грозят автомобилистам в Москве и Санкт-Петербурге. В столице с января по ноябрь 2021 года было составлено 1720 постановлений по этому виду нарушений.

В других регионах длительное прогревание авто обойдется в 1,5 тыс. рублей. Это касается и стоянки во дворе с заведенным мотором.

Под статью подпадает также учебная езда в жилой зоне или сквозной проезд через таковую.